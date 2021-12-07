عون: القضاء في لبنان ليس بخير.. والأولوية للمسائل الاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله نقيب المحامين الجديد في بيروت الأستاذ ناضر كسبار مع أعضاء مجلس النقابة أنه على القضاة والمحامين ان يكونوا سداً منيعاً في وجه الفساد والتدخلات السياسية التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق الى أصحابها.

وقال الرئيس عون: “القضاء في لبنان ليس بخير وعلى الجميع العمل من اجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة”.

إلى ذلك، أكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من صندوق النقد الدولي على التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ، والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة.

وأضاف: “الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر والمضي في إصلاح البنى التحتية وإعادة تأهيل مرفأ بيروت”.

بدوره، شدد المدير المساعد لصندوق النقد الدولي خلال لقائه الرئيس عون على استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان لوضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية الراهنة.