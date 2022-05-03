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عون: انتخبوا المرشحين لما في قلوبهم وليس لما في جيوبهم

3 - مايو - 2022
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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يقترب لبنان أكثر من موعد الانتخابات النيابية، الاستحقاق الذي يعقد عليه نسبة من اللبنانين آمالًا، بتغيير الواقع وإمكانية وضع حدّ للأزمات المعيشية التي تعصف بالبلاد.

في هذا الاطار، توجّه رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين مطالبًا اياهم باختيار المرشحين “الشرفاء” والأشخاص القادرين على التنفيذ والانجاز.

كلام عون جاء في تغريدة على تويتر قال فيها: “‏مع تصاعد منسوب المال الانتخابي أستذكر ما كتبت في العام1998:

‏”تحاشوا أن تنتخبوا المرشحين لما في جيوبهم فهذا لهم، بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم فهذا لكم.

إعملوا على إيصال الشرفاء المتحلين بإرادة العمل، فالشرف يحميهم من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز”.

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