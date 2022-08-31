عون بحث مع وزير الدفاع التطورات الحكومية وحاجات العسكريين

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة في البلاد ولا سيما منها الأوضاع الأمنية، إضافة الى التطورات الحكومية وحاجات العسكريين والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. كما تطرق البحث الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب وظروف عملها ومسائل أخرى تتعلق بمؤسسة الجيش.

إلى ذلك، التقى الرئيس عون النائب فراس السلوم الذي بحث معه في عدد من المواضيع العامة لا سيما مسار تشكيل الحكومة الجديدة وترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والمواقف السياسية الراهنة.

وأوضح السلوم انه بحث مع رئيس الجمهورية في تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة، وفي الوظائف العامة إضافة الى عدد من الحقوق التي من حق العلويين في لبنان الحصول عليها.