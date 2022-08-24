الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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عون بدأ ترتيبات العودة الى الرابية

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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تكثر التحليلات والتسريبات المتعلّقة بما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وصعوبة انتخاب خلفٍ له ضمن المهلة الدستوريّة وإمكانيّة بقائه في القصر بعد ٣١ تشرين الأول.

وعلم موقع mtv أنّ ما يُحكى عن احتمال بقاء رئيس الجمهوريّة في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته لا أساس له من الصحة.

وتشير المعلومات الى أنّ عائلة الرئيس ميشال عون بدأت ترتيبات العودة الى الرابية حيث ستقيم في منزلٍ مجاور لمقرّ إقامته السابق، كان شُيّد أثناء الولاية الرئاسيّة. وتشمل هذه الترتيبات نقل بعض الحاجيّات الخاصّة وتجهيز المنزل الجديد، بالإضافة الى ترتيباتٍ أمنيّة ستُتّخذ بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومديريّة أمن الدولة لتأمين حماية “الرئيس السابق”، سواء في منزله أو في تنقلاته.

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