الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
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عون تسلم من ميقاتي صيغة للحكومة التي يقترحها

منذ 4 دقائق
ميقاتي عون

ميقاتي عون

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون التاسعة صباحاً في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها امس وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها.

وقد أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي انه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها.

وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: “على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها امس، وجدت ان الخيارات ضيقة جداً وأن الوقت مهم جداً. جوجلت الافكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرت فخامة الرئيس وتشرفت بلقائه هذا الصباح وسلمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف. وتعلمون واعلم كم ان الوقت مهم، فطلب فخامة الرئيس ان يدرسها ويعود اليّ بها”.

ورداً على سؤال عن نوع التشكيلة او توصيفها قال ميقاتي ان “التشكيلة باتت موجودة لدى فخامة الرئيس”.

وكان ميقاتي لدى دخوله القصر الجمهوري لوّح للصحافيين بمغلف ابيض يحمله وقال: “هيدي التشكيلة”.

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