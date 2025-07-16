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عون خلال لقائه أعضاء مجلس الإنماء والإعمار: تصرفوا وفق ضميركم ولا تسعوا الى إرضاء أحد

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 4:10 مساءً
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل الرئيس الجديد لمجلس الانماء والاعمار المهندس محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل الرئيس الجديد لمجلس الانماء والاعمار المهندس محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، الرئيس الجديد لمجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس : نائب الرئيس الدكتور يوسف كرم، نائب الرئيس إبراهيم شحرور، الأمين العام غسان خير الله، حسام عيتاني، فراس أبو دياب، جورجيو كلاس.

وألقى المهندس قباني كلمة شكر فيها باسم مجلس الإدارة الجديد الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية به وبأعضاء المجلس معتبرا ان امامهم ” مهمة صعبة ليست اصعب من مهام الرئيس عون”، متعهدا “ببذل الجهود اللازمة لتطوير مجلس الانماء والاعمار ليواكب الورشة الإصلاحية في الدولة”. واكد” العمل لرفع اسم لبنان عاليا من خلال أداء شفاف ونزيه”.

وتحدث أعضاء المجلس فأكدوا ” العمل كفريق واحد لتمكين مجلس الانماء والاعمار من أداء دوره كاملا”.

ورحب الرئيس عون برئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار متمنيا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة منوها “بكفاءاتهم وخبراتهم التي أدت وحدها الى اختيارهم من مجلس الوزرا”.

وقال: ” التحديات امامكم كثيرة ولكن ليس هناك من مستحيل. ليس لدينا ترف الوقت وبالتالي لا يجوز إضاعة أي دقيقة لان دول العالم تنظر الينا وتراهن على تمكننا من النهوض بالبلاد. ان الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، فتصرفوا وفق ما يمليه عليكم ضميركم ولا تسعوا الى إرضاء أحد. اعملوا كفريق متضامن يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها ولا تتجاوبوا مع أي تدخل سواء كان حزبيا او سياسيا او دينيا، بل طبقوا القانون ولا تتأثروا بالحملات التي يقوم بها البعض واحذروا الشائعات. عليكم ان تنقلوا مجلس الانماء والاعمار من مكان الى آخر والثقة بكم سوف تتعزز من خلال انتاجكم، فانتم صورة البلد في الداخل والخارج”.

ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار الى” وضع أولويات في العمل لاسيما إعادة تحريك القروض التي جمدت نتيجة الظروف التي مر بها لبنان خلال الأعوام الماضية، بحيث يكون عمل المجلس على مستوى الوطن ككل”.

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