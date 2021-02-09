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عون: دعم قطر للبنان يؤكد العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين

9 - فبراير - 2021
ميشال عون

ميشال عون

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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وزير الخارجية القطري أن دعم قطر ومساعدتها للبنان يؤكدان العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وقال عون: “نقدر التسهيلات وفرص العمل التي تقدمها قطر للبنانيين الموجودين فيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وفي سياق متصل، كشفت المعلومات أن وزير الخارجية القطري استفسر من عون عن سبب التأخير في تأليف الحكومة فأجاب عون أن “هناك معايير دستورية لا تراعى والاتفاق يكون بيني وبين الرئيس المكلف سعد الحريري من دون أن يكون هناك غلبة لأي طرف” وأبدى الوزير القطري استعداد بلاده للمساعدة في موضوع تشكيل الحكومة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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