عون: سأكمل مسيرتي بعد خروجي من قصر بعبدا

أشار رئيس الجمهورية “ميشال عون” إلى أنه سيكمل مسيرته بعد انتهاء ولايته الرئاسية وخروجه من قصر بعبدا، قائلًا: “سيكون عملنا بشكل افضل”، لافتًا الى مسؤولية الطبقة السياسية التي حكمت لبنان طيلة 32 سنة في ما وصل اليه اليوم.

كلام عون جاء في خلال استقباله وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، الذي شكره على الثقة التي منحها للهيئة ولعملها على مدى السنوات الست الماضية، ودعمه المستمر للقضايا والشؤون المتعلقة بالمرأة بشكل عام. وضم الوفد العاملين في الهيئة.

واعتبر الرئيس “أن الدولة تقوم على الأمن والقضاء أولًا، ومن ثم يأتي دور الاقتصاد والسياحة والزراعة ما يؤسس لخلق الثقة بالاستثمار في البلد”.

في السياق، شدّد عون على أنه عندما تتحقق المساواة بين المرأة والرجل وفق ما نص عليه الدستور، ويصدر قانون واحد للأحوال الشخصية يتساوى امامه جميع المواطنين، تصبح الدولة تلقائيا هي المرجعية لا السلطة الدينية.