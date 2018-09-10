عون سيطالب أوروبا بتمويل عودة النازحين السوريين

تغيب حركة الاتصالات واللقاءات عن المشهد السياسي الداخلي الحكومي مع سفر رئيس الجمهورية ميشال عون الى ثلاث عواصم، خلال الأسابيع المقبلة، أولاها اليوم إلى ستراسبورغ ، حيث يلقي كلمة في البرلمان الأوروبي، كما يغادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة سعد الحريري إلى لاهاي ، لمتابعة تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .

وقالت مصادر سياسة متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “زيارة الرئيس عون تستمر ثلاثة ايام، يلقي في خلالها كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان الاوروبي لعام 2018-2019، ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين الاوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي، والاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة”، مضيفةً أن “عون سيعرض مع المسؤولين الاوروبيين ملف النازحين السوريين، وسيطلب منهم انشاء صندوق اوروبي خاص لتمويل عودة اللاجئيين السوريين الى بلدهم”

ولفتت المصادر إلى أن “عون سيركز خلال محادثاته على آثار النزوح السوري على الواقع الاقتصادي اللبناني، الذي بات يرزح تحت وطأة الدين المستشري، إضافة إلى اختلال الثقة في القطاع المصرفي، مما قد يهدد استقرار الليرة اللبنانية”، مشيرة إلى أن “رئيس الجمهورية سيطالب الأوروبيين بالمساهمة الجدية لعودة اللاجئيين، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي الى لبنان”.

المصدر الجريدة الكويتية