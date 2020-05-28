عون عرض مع سلامة الاوضاع النقدية والمصرفية والتقى خضر ورئيسة لجنة مهرجانات بعلبك

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه في الاوضاع النقدية والمصرفية في البلاد، والتعاميم التي اصدرها مصرف لبنان لمعالجة الاوضاع المالية وتأمين تمويل الحاجات الاساسية، مثل المحروقات والطحين والادوية والمواد الغذائية.

واوضح سلامة ان “هذه الاجراءات المالية مستمرة لضبط اسعار هذه الحاجات الضرورية للمواطن”.

واستقبل الرئيس عون محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي اطلعه على اوضاع المحافظة والاجراءات المعتمدة لمكافحة وباء كورونا اضافة الى عدد من حاجات المنطقة.

واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج وعضو الهيئة التنفيذية السيد نبيل نجار والمايسترو هاروت فازيليان الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الحفلة الموسيقية التي ستقيمها اللجنة في شهر حزيران المقبل، في قلعة بعلبك تأكيدا على الدور الثقافي والفكري للبنان على رغم الظروف التي نعيش.

وستقام الحفلة في معبد باخوس من دون حضور لمناسبة مئوية لبنان الكبير، وستتضمن معزوفات لسمفونيات غربية وموسيقى لبنانية مماثلة لتلك التي كانت تشهدها مدرجات القلعة في بداية موسم الصيف، كما ستنقل مباشرة عبر الشاشات الصغيرة المحلية والعربية والدولية.