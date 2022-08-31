الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون عرض مع ميقاتي الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة

منذ 40 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه لآخر التطورات والإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح.

وكان الرئيس عون استقبل وزير السياحة وليد نصار واطلع منه على ما سجله الموسم السياحي في فصل الصيف لا سيما لجهة إعداد الذين وفدوا إلى لبنان وما سجلته العجلة الاقتصادية من أرقام. كما أطلع الوزير نصار رئيس الجمهورية على خطة الوزارة لفصلي الخريف والشتاء المقبلين.

كما تم البحث في خطة وزارة السياحة لموسمي الخريف والشتاء المقبلين والمشاريع التي ستطلقها الوزارة قريبًا، بالإضافة إلى قضايا سياسية محلية.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري عن ملف ترسيم الحدود.. لسنا هواة حرب ولكن!
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون أعاد قانون تعديل بعض مواد "السرية المصرفية" إلى مجلس النواب
    رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
    تغريدة "لافتة" لوهاب عن تشكيل الحكومة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
    جبران باسيل
    باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته