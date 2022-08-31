عون عرض مع ميقاتي الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه لآخر التطورات والإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح.

وكان الرئيس عون استقبل وزير السياحة وليد نصار واطلع منه على ما سجله الموسم السياحي في فصل الصيف لا سيما لجهة إعداد الذين وفدوا إلى لبنان وما سجلته العجلة الاقتصادية من أرقام. كما أطلع الوزير نصار رئيس الجمهورية على خطة الوزارة لفصلي الخريف والشتاء المقبلين.

كما تم البحث في خطة وزارة السياحة لموسمي الخريف والشتاء المقبلين والمشاريع التي ستطلقها الوزارة قريبًا، بالإضافة إلى قضايا سياسية محلية.