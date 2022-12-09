عون غاضب من ضرب الميثاقية والدستور

اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من بكركي أن الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور.

ورأى عون خلال زيارة قام به إلى بكركي والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن الكلام الآن ليس مباحا لان الازمة كبيرة جدا، موضحا أنه لم يأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن البطريرك الراعي كان قد اكد في وقت سابق أن ما حصل من عقد لجسلة مجلس الوزراء “ما كان لازم يصير” وخصوصاً أنّ عدة أطراف كانت غائبة عن الجلسة.

وردّ تعليقاً على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن إمكان عقد لقاء مسيحي في بكركي بالقول: “لطالما كنّا من دعاة الحوار “وأنا يلّي بدعي لحوار من الـ 2009″ ولا حلّ إلا بالحوار بين الأفرقاء إما بحوار ثنائي بيني وبين كلّ فريق وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلّله صعوبات”.