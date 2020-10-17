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عون: لا إصلاح ممكن خارج المؤسسات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 1:33 مساءً
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على “تويتر”: “‏بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد”.

يذكر ان اليوم ذكرى ثورة ١٧ تشرين. وعلى أثر الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 75٪؜ من قيمتها الشرائية.

ويدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

وظل اللبنانيون يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم. فلجؤوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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