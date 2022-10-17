الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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عون لا يرى حاجة في تشكيل حكومة وحزب الله يدفع باتجاه التأليف

منذ ساعة واحدة
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

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قالت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ”الجمهورية” إنّ اي تطور بارز لم يطرأ على هذا الملف في خلال عطلة نهاية الاسبوع، وذلك خلافاً لما شاع من انّ هناك حراكاً جدّياً بين المعنيين يهدف الى تأليف حكومة قبل 20 من الشهر الجاري.

وعلمت “الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية “ميشال عون” أبلغ المعنيين انّه يفضّل التركيز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالدرجة الاولى، لأنّه لم يعد يرى انّ هناك من حاجة إلى تأليف حكومة في الأيام المتبقية من ولايته. وفي هذا الصدد قال مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، إنّ عون أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” خلال الاتصال الذي أجراه الاخير به قبل يومين.

في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة، انّ الاسبوع الحالي سيكون حاسماً على صعيد تحديد إمكانية تأليف حكومة جديدة من عدمها. وكشفت لـ”الجمهورية”، انّ “واشنطن باتت متحمّسة للتأليف بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، انطلاقاً من انّ وجود حكومة أصيلة ومتوافق عليها يحمي الدينامية التي افرزها الاتفاق ويؤمّن البيئة المناسبة له”.

واشارت المصادر إلى “أنّ “حزب الله” يريد أيضاً، لأسبابه واعتباراته، ولادة حكومة مكتملة الصلاحيات، تحسباً لمخاطر الشغور الرئاسي الحتمي وما بعده”. وتوقعت ان يواصل الحزب الدفع في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة تفادياً للدخول في متاهة الخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بعد 31 تشرين الأول المقبل.

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