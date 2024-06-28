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عون: لا يمكن ان نلعب دور الملك أكثر من الملكة

منذ 58 دقيقة
النائب سليم عون

النائب سليم عون

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علّق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون على زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الإثنين، موضحًا في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “لا مستجدات بالمباشر إنما استمرار لمساعي التيار لخرق الجدار في ملف رئاسة الجمهورية”.

وردًّا على سؤال حول أهميّة انعقاد لقاء للاطراف المسيحية، قال عون إنّ “الافضل أن يكون اللقاء للتوافق على القرارات المصيرية في البلد والمواقف الموحدة خاصة في ملف الرئاسة”. وشدد عون على أن “الكاردينال بييترو بارولين حمّل الجميع مسؤولية الفراغ وليس القوى المسيحية”.

وعن الكلام المسيء تجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أشار إلى أن “التيار لم يتجاهل ما قيل ولكنه التزم موقف المونسينيور عبدو أبو كسم الذي أوضح الموقف و”لا يمكن ان نلعب دور الملك أكثر من الملكة”.

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