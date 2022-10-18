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عون: لبدء التنقيب في البلوك رقم 9 سريعاً!

منذ 5 دقائق
ميشال عون

ميشال عون

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من شركة “توتال اينرجي”، ضم: مدير الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية في الشركة السيد لوران فيفيه Laurent Vivier ونائب الرئيس للشركة في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية واليمن جان جايليه Jean Jaylet والمدير في الشركة رومان دولامارتينيه Romain de la Martinier.

وشارك في الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، واعضاء هيئة قطاع البترول السادة: وسام شباط ووسام الذهبي وغادي دعبول.
وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة “توتال اينرجي” في لبنان، تمهيدا لبدء التنقيب في “البلوك رقم 9” في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. واعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجددا في التنقيب في النفط والغاز في لبنان، إستكمالا للعمل الذي قامت به “توتال” في “البلوك رقم 4”.

وأشار الوفد الى ان منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعا المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يبدأ التنقيب في “البلوك رقم 9” سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من اجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، متمنيا التوفيق لفريق “توتال” للوصول الى نتائج إيجابية.

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