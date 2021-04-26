الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون: لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة وأبنائها إلى أي خطر

26 - أبريل - 2021
الرئيس عون

الرئيس عون

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن التهريب بكافة أنواعه، من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً، ورأى أن ما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك.

وأكد، في مستهل الإجتماع الذي دعا إليه لبحث ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته، أنّ لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، خصوصا الدول العربية وابنائها إلى أي خطر.

واستوضح عون من المعنيين عن اسباب التأخير في شراء “السكانر” لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك، داعيا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.

كما طالب رئيس الجمهورية من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي