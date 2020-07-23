عون: لبنان متمسك بالقرار 1701 ويشكر فرنسا على دورها في التجديد لليونيفيل

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان يتطلع الى مساعدة من فرنسا في مسيرة الاصلاحات ومكافحة الفساد التي تواجه صعوبات وعراقيل خصوصاً مع وجود متورطين كثر فيه.

وقال الرئيس عون خلال لقاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان: “لبنان متمسك بالقرار 1701 ويشكر فرنسا على دورها في التجديد لليونيفيل”.

بدوره، شدد وزير خارجية فرنسا على وقوف فرنسا الى جانب لبنان ومساعدته لإنجاز الاصلاحات وعلى ان مفاعيل “سيدر” لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع ما التزمته الحكومة في حينه.