عون: لبنان يقف إلى جانب الأردن ملكاً وشعباً

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن “وقوف لبنان رئيساً وشعباً، إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وشعباً، في وجه ما يمكن أن يؤثر في الاستقرار والامان بالاردن الشقيق الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مرَّ بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية”.

اعلن الرئيس عون عن وقوف لبنان رئيسا وشعبا، الى جانب الاردن ملكا وشعبا، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والامان في البلد الشقيق الذي طالما وقف الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 4, 2021