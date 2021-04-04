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عون: لبنان يقف إلى جانب الأردن ملكاً وشعباً

4 - أبريل - 2021
ميشال عون

ميشال عون

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أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن “وقوف لبنان رئيساً وشعباً، إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وشعباً، في وجه ما يمكن أن يؤثر في الاستقرار والامان بالاردن الشقيق الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مرَّ بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية”.

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