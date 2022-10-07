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عون: لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها هوكشتاين

منذ 26 ثانية
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس.

وقال عون للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: “بلد مثل لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدّديته لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية ما يمكن أن يعرّضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه”.

وأضاف: “لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

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