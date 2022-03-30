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عون: لتأمين المساعدات للنازحين وتشجيعهم على العودة

30 - مارس - 2022
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، واطلع منها على مداولات مجلس الأمن حول الأوضاع في لبنان وتنفيذ القرار1701.

وقال عون: “كنا نأمل أن يركز تقرير الأمين العام حول تطبيق القرار 1701 على تداعيات النزوح السوري، ونؤكد ان بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان”.

ودعا الى “تأمين المساعدات للنازحين داخل بلدهم لتشجيعهم على العودة ونتساءل عن سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني المتكرر”.

وأضاف عون: “مُصمّمون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها”.

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