عون لترمب: نحتاج الى العمل سوياً للمحافظة على استقرار لبنان الامني

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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس الأميركي دونالد ترمب أننا “نحتاج الى العمل سوياً للمحافظة على استقرار لبنان الامني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان علماً ان مسيرة الاصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها كما نأمل التعاون سوياً في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين”.

وأمل عون ان تساعد الولايات المتحدة في انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

وتلقى عون قبل قليل اتصالاً هاتفياً من ترمب قدم خلاله تعازيه والشعب الاميركي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد ترمب وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف وان مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه.

وشدد ترمب لعون انه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.