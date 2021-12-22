الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون: لست ملزماً بالتوقيع وحدي

22 - ديسمبر - 2021
ميشال عون

ميشال عون

A A A
طباعة المقال

عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماع في قصر بعبدا, بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون, ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وخلال الإجتماع, قال الرئيس عون: “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات”.

وأضاف: “يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية”.

وتابع: “أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول، ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الإنتخابات”.

وأردف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال الاجتماع: “هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”.

وقال: “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة الأشغال: هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان
    الكتائب: ممارسات حزب الله تقوّض فرصة لبنان للإستثمار بثروته النفطية
    عبد الملك يتسلّم التقرير الأوروبي النهائي للإنتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة