عون: لست ملزماً بالتوقيع وحدي

عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماع في قصر بعبدا, بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون, ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وخلال الإجتماع, قال الرئيس عون: “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات”.

وأضاف: “يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية”.

وتابع: “أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول، ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الإنتخابات”.

وأردف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال الاجتماع: “هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”.

وقال: “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ”.