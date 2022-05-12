عون: لضبط الامن والراشي والمرتشي

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء من وزراء العدل هنري خوري والدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي، التشديد على “ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات، وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر خصوصا بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية”.

كما طلب الرئيس عون من وزيري الدفاع والداخلية “ضبط الوضع الأمني في مراكز الإقتراع ومحيطها لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية”، وقال:” “ان سلامة مراكز الإقتراع أساسية لتسهيل إجراء الإنتخابات”.