عون: لضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمعات

قال رئيس الجمهورية ميشال عون في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، “يسعدني أن افتتح اليوم المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، الذي اختار بيروت مكاناً لبحث “دور المرأة العربية والتحديات الثقافية”، وكيفية تحويلها إلى فرص للتضامن والنجاح”.

وأضاف: “فيما يترقّب الجميع بقلق التداعيات المتلاحقة للازمة الصحية التي هزّت العالم، تتّجه الأنظار نحو المرأة كونها في موقع متقدّم في مواجهة مختلف الصعوبات، إذا ما تم إعدادها وتمكينها. كيف يكون ذلك؟ إنّ الحضارات كافة وليدة الثقافة. والثقافة استراتيجية عمل مثلّثة الإبعاد، قائمة على:

– التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني.

– والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه”.

وتابع: “هذا النوع من التنمية الضرورية لمجتمعاتنا، انطلاقاً من المرأة، لا يتحقق بمعزل عن ضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة. ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه، أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع”.

وأشار إلى أنه “هناك دائماً نقاش حول الأسبقية بين القناعات والذهنيات الموروثة”، متسائلاً “فهل يجب تغييّر الذهنيات أولاً ثم سنّ القوانين المناسبة؟ أم العكس؟”.

وأردف: “إنّني أؤكد لكم على أهميّة العمل على تخطيّ العوائق الثقافية باللجؤ إلى وسائل ثقافية، وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال، في مطلع القرن الماضي”.

وقال: “من هنا، نتطلّع جميعاً إلى أن ينجح مؤتمركم هذا في وضع أسس إنتاج ثقافة متجدّدة، وتعميم المعرفة، للسير إلى الأمام في التغلّب على ما يكبّل تحقيق المساواة المطلوبة، بالركون إلى العقل، وبروح الانفتاح وتقبل الآخر المختلف. وهذا ما أردناه عندما أطلقنا مبادرة إنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” في لبنان، التي أيّدتها الأممّ المتّحدة”.

وختم: “لقد عَبَرت المرأة بشكل عام إلى الكثير من المواقع المتقدِّمة في وجوه الحياة، والعمل، والابتكار، والتفوُّق. على الرغم من العوائق والصعوبات والتفاوت في حقوقها، في القانون والممارسة، بين بلد وآخر. وإنني إذ أشدد على ضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمعات، ومن خلالها إطلاق نهج تربوي فاعل، مبني على ملاقاة تطلعات القرن الحادي والعشرين، أغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بالتقدير إلى كلّ من ساهم في تحضير وإعداد هذا المؤتمر، آملاً أن تأتي توصياته على قدر تطلعاتنا من أجل غد أفضل لشعوبنا ودولنا”.