عون لكوبيش: نأمل في اتفاق يحفظ حقوق لبنان السيادية

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وعرض معه مداولات الجلسة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والآلية التي اعتمدت وفقا لاتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه.

وشرح كوبيش للرئيس عون دور الأمم المتحدة في هذه المفاوضات التي عقدت في مقر “اليونيفيل” في الناقورة، والقواعد التي استند اليها المشاركون، موضحا ان “اللغة العربية اعتمدت الى جانب اللغة الإنكليزية”. ولفت الى ان “المشاركين في الاجتماع الأول أظهروا قدرا كبيرا من المسؤولية والحرفية”.

وشكر الرئيس عون كوبيش على “الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في رعاية واستضافة المفاوضات في مقر “اليونيفيل” بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية كوسيط مسهل للتفاوض”، معربا عن أمله في “الوصول الى اتفاق يحفظ الحقوق السيادية للبنان من خلال أهمية إنجاح المفاوضات التقنية التي ستستأنف الأسبوع المقبل”.