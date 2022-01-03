الأثنين 30 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 3 يناير 2022 |
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عون للأجهزة الأمنية: لاحقوا مطلقي النار ليلة رأس السنة

منذ ساعة واحدة
ميشال عون

ميشال عون

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اطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على التقارير التي وردت حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث التي سجلت.

ونوّه بالجاهزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وأفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، ما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة.

وشدد الرئيس عون على الأجهزة الأمنية والقضائية وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار ليلة رأس السنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفادياً لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق اضرارا في الأرواح والممتلكات.

في سياق آخر، تلقى الرئيس عون سلسلة تقارير حول تطور انتشار وباء “كورونا” وتحولاته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لا سيما في صفوف غير الملقحين، وناشد جميع المواطنين والمقيمين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، المباشرة الى تلقيه في المستشفيات والمراكز الصحية.

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