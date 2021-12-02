عون: للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، مبدياً قلقه من الواقع المستجد.

ودعا الى “الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارئ”.

وكان الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشددا على “ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا والمتحولة الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول، ولا سيما منها الدول العربية”.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب فريد البستاني ورئيس بلدية الدامور السيد شارل غفري، وعرض معهما مواضيع اجتماعية وإنسانية تخص منطقة الشوف، وفي مقدمها المباشرة بتشييد مستشفى الدامور الحكومي بعدما رصدت له الاعتمادات اللازمة وتم تلزيمه منذ اشهر، لكن العمل لم يبدأ فيه بعد.

وأعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة هذا الامر لا سيما وان المنطقة الساحلية من الشوف تفتقد الى مركز استشفائي يؤمن حاجات المواطنين.

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مهنئا بالعيد الوطني.