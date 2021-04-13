الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون للبنانيين: الأمور لن تجري الاّ لتأمين حقوق لبنان براً وبحراً

13 - أبريل - 2021
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، انه “بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لراي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه”.

ولفتت الى انه “لعون ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم “تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

شرف الدين: متفائل بعودة النازحين
الاتصالات في لبنان - تعبيرية
نقابة موظفي شركتي الخليوي: للإسراع في تحسين رواتب الموظفين
وزير العمل ​مصطفى بيرم​
بيرم: هذا القرار هو مرسوم وليس خيارًا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باسم الشيخ حسن
(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
خطوط الغاز- أرشيفية
وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
الدولار
هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟