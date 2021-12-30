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عون للغيارى: لن أتردّد في العمل من أجل ايصال كل ذي حق الى حقه

30 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 1:36 مساءً
ميشال عون

ميشال عون

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أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رداً على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم، وقالت إن الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم”.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق.

ولفتت إلى أن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.

وأضافت نقلاً عن عون: “لن أتردّد في العمل من أجل ايصال كل ذي حق الى حقه في المناطق اللبنانية كافة”.

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