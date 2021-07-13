الأربعاء 4 ذو الحجة 1442 ﻫ - 14 يوليو 2021 |
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عون لمنتقدي صلاحياته: اقرأوا الدستور

منذ 20 ساعة
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على “تويتر”: “من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ من الدستور”.

في هذا المجال، قالت الرئاسة اللبنانية، سابقاً إن الرئيس ميشال عون يتعرض لمحاولات لـ”تعطيل دوره” في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية.

وتابعت في بيان أن “عون حريص على تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية التي باتت تشكل خطرًا على حياة اللبنانيين”.

وأضافت “عون عمل جاهدًا على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجابًا مع مسعى رئيس مجلس النواب”، نبيه بري الذي قدم أيضا مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

الرئاسة اللبنانية قالت أيضا في بيانها إن “عون يسعى بكل قوة إلى حل للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع”.

وأوضحت “الأزمة الحكومية تعقدت بسبب الرغبة في تهميش دور الرئيس عون والحد من صلاحياته ومسؤولياته”.

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