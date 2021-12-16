عون لوفد بولندي: ادعمونا

أشاد رئيس الجمهورية ميشال عون بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين لبنان وبولندا، وبالتضحيات التي يقدمها الجنود البولنديون العاملون ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.

وعرض عون أمام أعضاء الوفد البولندي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، والحاجة المتزايدة للدعم الدولي لتمكينه من اجتياز هذه الأزمة، وبدء مرحلة النهوض.

ولفت إلى “التأثير المباشر لوجود عدد كبير من النازحين السوريين على أرضنا منذ نحو عشر سنوات، والذي خلف انعكاسات سلبية كبيرة جدا على الاقتصاد، والأمن، والحياة الاجتماعية”، داعياً بولندا إلى “دعم الموقف اللبناني الداعي لتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا”.

ونوه رئيس الجمهورية بما حققته بولندا على صعيد مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن “لبنان قد وقع معها مذكرة تفاهم للتعاون بمكافحة الفساد في العام 2018″، وأمل في “الاستفادة من تجربة بولندا في هذا المجال لدعم مسيرة مكافحة الفساد التي يخوضها منذ توليه مسؤولياته الدستورية”.

واستقبل عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سكرتيرة الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزيرة بوغنا يانكي Bogna Janke، وسكرتير الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزير أدام كفياتكوفسكيAdam Kwiatkowski، في حضور سفير جمهورية بولندا في لبنان برزميسلاو نيزولوفسكي Przemyslaw Niesiolowski، وعدد من دبلوماسيي السفارة، والبروفسور فالدمار سيسلوWaldemar Cislo.