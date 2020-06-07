عون: ما جرى أمس جرس انذار… والتعرض للرموز الدينية تعرض للعائلة اللبنانية

رئيس الجمهورية ميشال عون
رئيس الجمهورية ميشال عون

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اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن التعرض لأي رمز ديني لأي طائفة لبنانية هو تعرض للعائلة اللبنانية وقوّتنا ستظل في وحدتنا الوطنية.

وناشد الرئيس عون الحكماء الذين عايشوا احداث 1975-1976 وأد الفتنة الناجمة عن المساس بمقدساتنا الدينية والروحية والمعنوية.

وقال عون، “علينا ان نضع خلافاتنا السياسية جانباً ونسارع الى العمل معاً من اجل استنهاض وطننا من عمق الازمات المتتالية عليه”.

ولفت إلى ان ما جرى ليل امس جرس انذار… وليس بالشتائم والاعتداءات نحقق عيشاً كريماً اذ لا نصرة لأحد على الآخر بالقوة او العنف.

وأضاف، “من حق شبابنا علينا ان نمنحهم حياة كريمة لا ان ندفعهم الى التقاتل وسفك الدماء وازدراء المقدسات”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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