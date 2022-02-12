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عون متمسك بالإنتخابات.. في 15 أيار المقبل

12 - فبراير - 2022
ميشال عون

ميشال عون

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أصدرت رئاسة الجمهورية عن الرئيس ميشال عون تمسكه بإجراء الإنتخابات بموعدها وأن مجلس الوزراء سيدرس الثلثاء تذليل الصعوبات المالية
كما وأوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أنّ “منعًا لأيّ التباس، فإنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون متمسّك في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد في 15 أيّار المقبل”.
ولفت في بيان، إلى أنّ “بالنّسبة إلى تذليل الصّعوبات الماليّة الّتي تواجه توفير الاعتمادات اللّازمة لإجراء هذه الانتخابات، فإنّ مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية والبلديات في هذا الصّدد، لاتّخاذ التّدابير اللّازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقرّرة يوم الثّلثاء المقبل في قصر بعبدا”.

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