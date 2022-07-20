عون: مرة أخرى يثبت ​الشباب اللبناني​ انه مميز

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتخب لبنان في كرة السلة على فوزه مساء اليوم الواقع في 20 تموز 2022 على منتخب الصين في المباراة التي اقيمت في اندونيسيا ، ما أهّل المنتخب اللبناني الى مباراة النصف النهائي مع منتخب الاردن في 23 تموز الجاري، وفي حال الفوز يتأهل شباب الارز الى نهائي بطولة اسيا لكرة السلة.
وأشار الرئيس عون في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “فوز منتخب لبنان على منتخب الصين يعزز الامل بأن ينتزع لبنان النصر الاكبر، اي بطولة اسيا في كرة السلة قريبا . مرة اخرى يثبت الشباب اللبناني انه مميز وقدراته على تجاوز الصعاب كبيرة . مبروك “.