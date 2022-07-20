الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون: مرة أخرى يثبت ​الشباب اللبناني​ انه مميز

منذ 54 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

A A A
طباعة المقال

هنأ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ منتخب ​لبنان​ في كرة السلة على فوزه مساء اليوم الواقع في 20 تموز 2022 على منتخب ​الصين​ في المباراة التي اقيمت في ​اندونيسيا​ ، ما أهّل المنتخب اللبناني الى مباراة النصف النهائي مع منتخب الاردن في 23 تموز الجاري، وفي حال الفوز يتأهل شباب الارز الى نهائي بطولة اسيا لكرة السلة.

وأشار ​الرئيس عون​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “فوز ​منتخب لبنان​ على منتخب الصين يعزز الامل بأن ينتزع لبنان النصر الاكبر، اي بطولة اسيا في كرة السلة قريبا . مرة اخرى يثبت ​الشباب اللبناني​ انه مميز وقدراته على تجاوز الصعاب كبيرة . مبروك “.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب جبران باسيل
    باسيل: هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً؟
    كورونا - لبنان
    عدّاد كورونا في لبنان يحلّق من جديد.. كم بلغ اليوم؟
    التيار الوطني الحر
    الوطني الحر يُدين التعرض للمطران موسى الحاج: للمبادرة فوراً وتصحيح الخطأ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت