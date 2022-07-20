عون: مرة أخرى يثبت ​الشباب اللبناني​ انه مميز

هنأ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ منتخب ​لبنان​ في كرة السلة على فوزه مساء اليوم الواقع في 20 تموز 2022 على منتخب ​الصين​ في المباراة التي اقيمت في ​اندونيسيا​ ، ما أهّل المنتخب اللبناني الى مباراة النصف النهائي مع منتخب الاردن في 23 تموز الجاري، وفي حال الفوز يتأهل شباب الارز الى نهائي بطولة اسيا لكرة السلة.

وأشار ​الرئيس عون​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “فوز ​منتخب لبنان​ على منتخب الصين يعزز الامل بأن ينتزع لبنان النصر الاكبر، اي بطولة اسيا في كرة السلة قريبا . مرة اخرى يثبت ​الشباب اللبناني​ انه مميز وقدراته على تجاوز الصعاب كبيرة . مبروك “.