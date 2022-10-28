عون: "‏مش رح نعملها بهالآخرة" ‏

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون “وقوفه بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتشكيل الحكومة”، مضيفاً: “لا نصّ قانونياً يمنع قبول ‏الاستقالة”.‏

وقال في لقاء وداعي مع الصحافيين المعتمدين في بعبدا: “سياسة ميقاتي التي اتّبعها في تشكيل الحكومة تدلّ على أنه لم يكن يريد ‏التشكيل ومن أخطائي أنني لم أدخل بصفقات وسمسرات‎”.‎

وشدّد عون على أنّ “فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة، وليست هناك أي اتفاقات سرية “مش رح نعملها بهالآخرة” ومن سيعمد في ‏هذا التفاهم الى ايذاء الآخر سيؤذي نفسه‎”.‎

وعن الترسيم مع سوريا، قال عون: “تأجّل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن أعتقد أنّ الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات ‏حتى مع الأصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس بشار الأسد إيجابياً لما طلبنا موعداً لإرسال الوفد‎”.‎

واستشهد عون بقول للإمام علي: “الحق لم يترك لي صاحباً”، مضيفاً: “لم أقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشاوى من أي دولة مثل ‏كثر من المسؤولين وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة مؤذية حصلت في عهدي من مالية وصحية وطبيعية ولم يساعدني أحد من ‏المسؤولين في محاربة الفساد… كلن يعني كلن‎”.‎

وتابع: “دايماً بيحطّوا الحق على باسيل وإذا تفركش واحد بيقولوا الحق ع باسيل‎”.‎