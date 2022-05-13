عون معزيا بوفاة رئيس دولة الامارات: لبنان يفتقد اخًا صادقًا

ابرق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى نائب رئيس دولة الامارات محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد امارة ​أبو ظبي​ محمد بن زايد آل نهيان، معزيًا بوفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.

واعتبر أنّه بـ”رحيل رئيس الشيخ خلفية، تفتقد الامارات احد ابرز رواد النهضة والحداثة فيها الذي سار على خطى والده مؤسس الدولة زايد بن سلطان آل نهيان، مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة، كما تفتقد الدول العربية رئيسًا حمل قضاياها العادلة وكان مناصرا لها ومدافعا عنها في المحافل الدولية فيما يفتقد لبنان اخًا صادقًا احبه واحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء”.

وقدم الرئيس عون الى “محمد بن راشد ومحمد بن زايد، التعازي باسم لبنان رئيسًا وشعبًا، سائلًا للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم”.

وفي السياق، اعتبر رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أنّه “خسر لبنان والعالم العربي رئيس الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان عن حق ثمرة من شجرة زايد الطيبة، وصديقًا ناصر القضايا العربية ودافع عنها، كما كانت له وقفات لن تنسى تجاه لبنان وشعبه. رحمه الله”.

غرد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر حسابه على” تويتر”: “خسر لبنان والعالم العربي رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،الذي كان عن حق ثمرة من شجرة زايد الطيبة، وصديقا ناصر القضايا العربية ودافع عنها، كما كانت له وقفات لن تنسى تجاه لبنان وشعبه. رحمه الله”.