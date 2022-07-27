عون: ملتزمون بالاصلاحات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أهمية التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي، والمشاريع التي تحققت خلال الأعوام الماضية وتلك التي هي في طور التنفيذ، لافتاً إلى التزام لبنان بإجراء الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة التعافي الاقتصادي.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والاردن وسوريا ولبنان في الشرق الاوسط إضافة الى منطقة شمال افريقيا، السيد جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret، والمدير الاقليمي السابق السيد ساروج كومارجاه Saroj KumarJah، والمسؤولة عن العمليات في مكتب البنك الدولي السيدة منى كوزي Mouna Couzi، وذلك لمناسبة انتهاء مهمة السيد كومار جاه وانتقاله الى منصب آخر في البنك الدولي وتعيين السيد كاريه خلفاً له.