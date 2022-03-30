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عون يلتقي بعثة صندوق النقد.. تقدّم في مسار المفاوضات

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 6:13 مساءً
عون ملتقيًا بعثة صندوق النقد

عون ملتقيًا بعثة صندوق النقد

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التقى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها.

واطلع عون من السيد راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وتنبّه الوفد الى تقدم في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

الى ذلك، طلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة ، لا سيما منها إقرار “الكابيتال كونترول” وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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