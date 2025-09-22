عون من نيويورك: لضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

أثار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجزرة بنت جبيل، مشددا على “ضرورة وقف هذه الاعتداءات”، وشاكرا لـ”إيرلندا مشاركتها في اليونيفيل”.

ومن جهته، أكد رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني للرئيس عون “استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية”، موجهًا إليه “دعوة لزيارة سلوفاكيا بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات”، فيما عرض الرئيس عون الأوضاع في الجنوب، مشددًا على “ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا”.