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عون: نأمل بأن تخفف الـ100 مليار ليرة من معاناة متضرّري الانفجار

منذ دقيقتين
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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أمل رئيس الجمهورية ميشال عون في ان يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء على طلبه، في التخفيف من معاناة أصحاب الوحدات السكنية المتضررة نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

واكد عون انه سيتابع العمل على تأمين اعتماد إضافي بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتغطية باقي الكلفة المترتبة لاصلاح المنازل المتضررة.

يذكر ان المرسوم الرقم 6979 تاريخ 23 أيلول 2020 والذي قضى بتخصيص هذا المبلغ لتعويض المتضررين، صدر بناء على طلب رئيس الجمهورية واستناداً الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 85 من الدستور التي تجيز له فتح اعتمادات استثنائية اذا دعت ظروف طارئة ومستعجلة لذلك. وقد كلّف الجيش توزيع هذه المبالغ وفق آلية محددة واستناداً الى جداول اسمية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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