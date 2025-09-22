عون ناقش مع رجال أعمال لبنانيين في نيويورك موضوع صندوق النقد والاوضاع في الجنوب و الإعمار

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً في نيويورك مع مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين، حيث جرى البحث في ملفات وطنية أساسية، من بينها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، ومشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافةً إلى قضايا التحوّل الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الاستحقاقات المقبلة.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية ودور الجيش اللبناني في تعزيز الاستقرار، إلى جانب ملف إعادة الإعمار. وقد استعرض الرئيس عون التحديات التي يمر بها لبنان، فيما طرح المشاركون جملة أفكار واقتراحات عملية، مؤكدين استعدادهم لتوظيف خبراتهم وعلاقاتهم الدولية في سبيل دعم لبنان وحماية مصالحه على مختلف الصعد.