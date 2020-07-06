عون نوه بالامسية الموسيقية في بعلبك: لتمسك اللبنانيين بالامل وعدم الاستسلام

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نوَّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “بانتفاضة الحياة ليلة أمس داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك، حيث عاش اللبنانيون ومعهم العالم، أجواء موسيقية وفنية راقية وصاخبة بالفن والشعر والعزف والشغف، في مبادرة تحمل عنوان الصمود الذي يخوضه الشعب اللبناني اليوم”.

ووصف الرئيس عون الأمسية الموسيقية التي قاد بها المايسترو هاروت فازيليان الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، بأنها “أبلغ تعبير عن روح التحدي والمواجهة التي تحرك إرادة اللبنانيين في وجه وباء كورونا من جهة، والأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ وطننا الذي يحيي المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير من جهة أخرى”.

وإذ شكر رئيس الجمهورية “المنظِّمين لهذا الحدث الفني الاستثنائي في هذه الظروف القاتمة، وعلى رأسهم لجنة مهرجانات بعلبك”، دعا اللبنانيين إلى “التمسك بالأمل وشحذ الهمم والابداع وعدم الاستسلام أمام المعوقات والصعوبات، لتخطي الواقع الراهن والعبور إلى ضفة النهوض والاستقرار التي نتطلع إليها”.

سفير النمسا

وفي لقاءات قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا سفير النمسا المعتمد في لبنان ماريان وربا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان والتي امتدت اربع سنوات.

وشكر الرئيس عون السفير وربا على “الدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات اللبنانية- النمساوية”، ومنحه تقديرا لذلك وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر.

الوزير السابق رائد خوري وفادي عسلي

وعرض الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد مع الوزير السابق رائد خوري ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الخليج فادي عسلي، والإجراءات المطروحة لمعالجة هذه الأوضاع.

النائب السابق فيصل الداود

واستقبل الرئيس عون الأمين العام لــ ” حركة النضال” النائب السابق فيصل الداود وتداول معه في الشؤون الوطنية وحاجات منطقة راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية، والسبل الايلة الى توفير الخدمات الضرورية لاهالي المنطقة خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. واوضح الداود انه لمس لدى رئيس الجمهورية كل اهتمام في تفعيل البرامج الانمائية لمنطقتي راشيا وحاصبيا لتثبيت المواطنين في ارضهم.