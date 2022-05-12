الخميس 11 شوال 1443 ﻫ - 12 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون وقع مرسوماً حدد قيمة الرسوم المتوجبة

منذ 3 ساعات
ميشال عون

ميشال عون

A A A
طباعة المقال

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم المرسوم الرقم 9128 تاريخ 12/5/2022 المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للانتخابات النيابية، وجاء في المرسوم:

“المادة الأولى: يكون للمديرية العامة للامن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية “انموذج 2003″ او بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره 200,000 ليرة لبنانية (فقط مئتا الف ليرة لبنانية) على ان تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك الى حين الانتهاء من عملية الاقتراع.

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    انتخابات لبنان 2022
    بعضها تخطى لـ50%.. اليكم نسب الاقتراع في الاقضية
    البطريرك الراعي
    بكركي تحدد مكامن الخلل وترسم درب الخلاص
    تعميم بشأن تنظيم العمل في وزارة العدل
    الحكومة توافق على خطة وزير العمل حول المعاملة الرقمية والطاقة الشمسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رصاص اسرائيلي يقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (فيديو)
    بالفيديو.. تشييع “مهيب” للصحفية شيرين أبو عاقلة
    شيرين أبو عاقلة… زميلها المصاب يروي تفاصيل “اللحظات الأخيرة” (فيديو)