عون وقّع خمسة قوانين... إليكم التفاصيل‏

بحث رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، مع نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، نتائج زيارته الى واشنطن، حيث ‏ترأس الوفد اللبناني الى اجتماعات البنك الدولي، والمداولات التي جرت خلالها. كما تطرق البحث الى ما تحقق حتى الآن من إجراءات ‏وما لم يتحقق بعد لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي‎.‎

الى ذلك، وقّع الرئيس عون خمسة قوانين اقرها مجلس النواب، واحالها للنشر وفق الأصول، وابرزها قانون تعديل قانون السرية ‏المصرفية‎.‎

وفي ما يلي القوانين التي وقّع عليها الرئيس عون‎:‎

‎- ‎القانون الرقم 304 تاريخ 28/10/2022 الذي ينص على آلية لفتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض المقدم من البنك ‏الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح‎.‎

‎- ‎القانون الرقم 305 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل نص المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي ‏رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)‏‎.‎

‎- ‎القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، ‏والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون ‏رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ ‏‏12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)‏‎.‎

‎- ‎القانون الرقم 307 تاريخ 28/10/2022 القاضي بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء ‏والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19‏‎.‎

‎- ‎القانون الرقم 308 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام ‏الكلية الحربية في لبنان)‏‎.‎