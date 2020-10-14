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عون يؤجل الاستشارات وبري يرفض التأجيل ولو ليوم واحد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 9:48 مساءً
عون وبري

عون وبري

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أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس 15 تشرين الاول 2020 اسبوعاً أي الى يوم الخميس 22 تشرين الاول 2020 بالتوقيت نفسه، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها بحسب بيان عن مكتب الاعلام في الرئاسة. ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ضد تأجيل الاستشارات “ولو ليوم واحد”.

وفي هذا السياق غرد الوزير السابق وئام وهاب على صفحته عبر تويتر قائلا: “ضغط فرنسي كبير لمنع تأجيل الإستشارات، حتى لو أتى الحريري بأغلبية ضعيفة والمشكلة الكل خائف من العصا”.

وكان قد أشار وهاب في تغريدة سابقة أن الحريري لن يكلف غدا وجاء فيها: ”لا تكليف للحريري غداً، وبإنتظار الموعد الجديد أحب أن أذكر أخونا سعد بأن هناك طائفة مؤسسة للكيان هي الطائفة الدرزية لذا نستغرب هذا التجاهل الكامل لنواب الطائفة . وعليه أن يعرف أن من يقيس الدروز بعددهم يدفع الثمن في لحظة ما.”

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