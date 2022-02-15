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عون يؤكد على ضرورة اعتماد «الميغاسنتر».. المرفوض من حزب الله!

منذ 3 ساعات
ميشال عون

ميشال عون

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في مستهل مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ضرورة تفعيل عمل الوزارات لا سيما الخدماتية التي هي على تماس مباشر مع المواطنين”.

وفي موضوع الانتخابات، دعا الرئيس عون الى ضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة”.

وكان التيار الوطني الحر قد طرح فكرة إنشاء الميغاسنتر خلال النقاشات التي حصلت للاتفاق على القانون الحالي في العام 2017. وخلال النقاشات حينها رفض حزب الله وحركة هذا الإجراء، ولم تبال به باقي الأطراف السياسية.

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