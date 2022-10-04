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عون يتابع التطورات المتعلقة بالملاحظات بشأن عرض هوكشتاين

منذ 5 دقائق
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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تابع رئيس الجمهورية “ميشال عون” التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب “نبيه بري” ورئيس مجلس الوزراء “نجيب ميقاتي” واعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الى ذلك، استقبل عون الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية الراهنة ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وبعد اللقاء قال حب الله:”سررت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون للاطلاع منه على آخر مستجدات ترسيم الحدود، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده امس، ومعرفة فحوى رسالة هوكشتاين، والرد اللبناني اليوم كخطوة ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق لبنان في ارضه ونفطه وسمائه”.

وأضاف: “لقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا اليه على هذا الطريق. كذلك تم البحث في عدد من المواضيع الاقتصادية الضاغطة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة الرئيس لتشكيل الحكومة وتأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ومحاربة الفساد بكل انواعه واستقلال القرار اللبناني”.

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