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إجتماع بعبدا... لا رفع للدعم عن الدواء!

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 2:12 مساءً
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيري المال والصحة في حكومة تصريف الأعمال، وحمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في أزمة الدواء والحلول الآيلة الى الحد من تداعياتها السلبية.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

“توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب”.

“ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية”.

“ستصدر لاحقاً موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة”.

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