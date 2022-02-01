عون يترجم تهديداته بمحاسبته قضائياً: مذكرة إحضار بحق رياض سلامة

وصل الصراع بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي من جهة، وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرحلة اللاعودة، إذ أنه وبعد أقل من 24 ساعة على التصريح الناري لعون، والتوعد بمحاسبة الحاكم قضائيا، أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، في الدعوى المقامة ضده من الفريق القانوني لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس وتبديد الأموال العامة وتبييض الأموال.

وقلل مصدر قضائي من ربط هذه المذكرة بالخلاف القائم بين العهد وفريقه مع حاكم المركزي وسياسته النقدية، وأكد لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن مذكرة الاحضار “أتت بعد امتناع سلامة عن المثول أمام القاضية عون اليوم وللمرة الثالثة على التوالي”.

وقال “هذا القرار هو استكمال لقرارين سابقين، إذ أن القاضية عون كانت أصدرت قرارين، الأول قضى بمنع سلامة من السفر، والثاني وضع إشارة قضائية على عقاراته ومنعه من التصرف بها والحجز على سيارات وسيارات أفراد عائلته”.

وكشف المصدر القضائي أن المدعية العامة في جبل لبنان “كلفت جهاز أمن الدولة المذكرة وإحضار رياض سلامة بالقوة إلى قصر العدل في بعبدا قبل 24 ساعة من جلسة استجوابه الجديدة التي حددتها في 15 فبراير الحالي لاستكمال التحقيق في هذه الدعوى”.